Freiburg - Infracore SA (ehemals Swiss Healthcare Properties SA), das erste Unternehmen, das sich ausschliesslich der Spitalinfrastruktur in der Schweiz widmet, will sich als Key Player in der Spitallandschaft etablieren. Ihre anerkannte Expertise, die Unabhängigkeits-Strategie und die Marktsituation tragen zur Bedeutung von Infracore bei. AEVIS VICTORIA SA (AEVIS), die neben Baloise derzeit 80% der Aktien von Infracore hält, plant einen Anteil zwischen 30% und 60% des Aktienkapitals bei institutionellen Investoren zu verkaufen, um Infracore vollständige Autonomie zu verleihen.

Infracore SA verbesserte die Finanzergebnisse im Geschäftsjahr 2018 und erzielte einen EBIT von CHF 60.1 Mio. (2017: CHF 53.4 Mio.) und ein Nettoergebnis von CHF 47.1 Mio. (2017: CHF 36.6 Mio.). Das Unternehmen wird die eingeschlagene Unabhängigkeitsstrategie fortsetzen, die mit der Beteiligung von Baloise an Infracore (20%) begann. Dies war der erste Schritt in Richtung völliger Autonomie, die mit dem Zugang für weitere Investoren fortgeführt wird.

AEVIS, aktuelle Mehrheitsaktionärin, will langfristig weitere 60% der ausstehenden Aktien verkaufen

