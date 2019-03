Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach einer Gewinnwarnung und dem Rücktritt des Finanzvorstands auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Autozulieferer und Kabelspezialist werde mit einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld konfrontiert, vor allem in China, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er warte nun auf weitere Details aus der in Kürze startenden Telefonkonferenz./ajx/mis

