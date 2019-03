Es war nur ein Satz, den die Commerzbank im Rahmen einer ad-hoc-Mitteilung am Sonntag veröffentlichte. Dieser Satz ist es wert, zitiert zu werden: "Commerzbank und Deutsche Bank haben sich heute darauf verständigt, ergebnisoffene Gespräche über einen eventuellen Zusammenschluss aufzunehmen." Veröffentlicht am Sonntag, 17. März um 13:06 Uhr (Angaben in der Meldung). Diese Meldung hatte übrigens einen Disclaimer von 18 Zeilen. Damit bestätigte die Commerzbank im Grunde das, was seit Wochen und ... (Peter Niedermeyer)

