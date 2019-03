Forscher der Universität Stanford haben die Ergebnisse der Apple Heart Study auf der 68. Annual Scientific Session and Expo des American College of Cardiology in New Orleans vorgestellt. Die Ergebnisse sind aus Sicht der Apple-Aktionäre vielversprechend. Demnach lieferte die Apple Watch bei den Probanden wichtige Hinweise auf mögliche Herzprobleme.

