Der mögliche Zusammenschluss der größten deutschen Banken stimmt Anleger optimistisch. Der Dax eröffnet am Montag stark, Finanzwerte stehen im Fokus.

Gerüchte gab es schon seit Monaten - nun ist es offiziell: Die Deutsche Bank und die Commerzbank erwägen, sich zusammenzutun. Das ist am Wochenende bekannt geworden und kam bei Anlegern gut an.

Der Dax eröffnete am Montag mit 11.686 Punkten rund ein halbes Prozent höher. Die Papiere der beiden Großbanken lagen zum Handelsstart deutlich im Plus. Die Aktie der Deutschen Bank startete 2,8 Prozent höher in den Handelstag. Die Commerzbank-Papiere gewannen sogar 5,2 Prozent.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent fester geschlossen.

Für Gesprächsstoff sorgt heute weiterhin der Brexit. Experten warnen, dass das Risiko eines ungeordneten EU-Ausstiegs Großbritanniens nicht gebannt ist. "Die Börsen wären von einem No Deal-Brexit sicher not amused. Aber nach ein paar wilden Tagen an der Börse wird man sich auch daran gewöhnt haben", meint Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstratege bei der Halver Bank. Denn zumindest wäre die Unsicherheit beendet. Die Abgeordneten in London wollen den eigentlich für den 29. März vorgesehenen Austritt aus der EU um maximal drei Monate verschieben. Voraussetzung ist jedoch, dass das Unterhaus bis Mittwoch dem mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag zustimmt.

Außerdem treten die jüngsten Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes der Deutschen Börse in Kraft. Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor rücken in den MDax auf. Der Bremsen-Hersteller und der Chip-Designer ersetzen Salzgitter und Schaeffler, die in den SDax absteigen. Dort gibt es außerdem weitere Wechsel. Im Dax ändert sich nichts an der Zusammensetzung.

Vorgaben aus Übersee

