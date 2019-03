Vaduz - LGT, die internationale Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein, erzielte im Geschäftsjahr 2018 weiteres profitables Wachstum und steigerte den Konzerngewinn um 11% auf CHF 314.1 Millionen.

Die Ergebnisse zeugen von der breiten Ertragsbasis, die der LGT gerade in einem herausfordernden Marktumfeld zugutekommt, sowie von einem disziplinierten Kostenmanagement mit umsichtigen Investitionen. Der Zufluss an Netto-Neugeldern belief sich auf CHF 6.8 Milliarden, die verwalteten Vermögen gingen aufgrund von Markt- und Währungseffekten um 2% auf CHF 198.2 Milliarden zurück.

Mit der kürzlichen Eröffnung eines neuen Private-Banking-Standorts in Bangkok will die LGT auf ihrer etablierten Marktposition in Asien aufbauen und ihre Präsenz in Wachstumsmärkten weiter erhöhen. In einem von wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld blieb die LGT im Geschäftsjahr 2018 auf profitablem Wachstumskurs. Dabei profitierte sie von ihrer breit abgestützten Ertragsbasis, die sie in den vergangenen Jahren im Zuge ihrer internationalen Wachstumsstrategie gezielt ausgebaut hat.

Die Erträge und Kosten des im Mai 2017 akquirierten Private-Banking-Geschäfts von ABN AMRO in Asien und dem Mittleren Osten sowie des im Juni 2017 übernommenen, in London und Paris ansässigen Private-Debt-Managers European Capital Fund Management waren 2018 erstmals ganzjährig in den Resultaten der LGT enthalten. Die LGT erhöhte ihren Bruttoerfolg im Jahr 2018 um 9% auf CHF 1.68 Milliarden, was das weitere organische Wachstum und die erfolgreich integrierten Akquisitionen widerspiegelt.

Infolge der höheren Vermögensbasis stieg der Kommissions- und Dienstleistungserfolg um 8% auf CHF 1.09 Milliarden. Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft (inkl. Kreditverluste) erhöhte sich deutlich um 20% auf CHF 277.8 Millionen, wozu auch das ausgebaute Geschäft in Asien erheblich beitrug. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft und sonstige Ertrag stieg um 3% auf CHF 307.8 Millionen.

Gesamtaufwand um 9% gestiegen auf CHF 1.24 Milliarden

Auf der Aufwandseite reflektiert die Entwicklung in der Berichtsperiode ebenfalls das höhere Geschäftsvolumen. Insgesamt ...

