Nach der Ankündigung weiterer Stellenstreichungen bei VW dürfte es in der Belegschaft Fragen an die Konzernspitze geben. Gelegenheit dafür ist am Mittwoch bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg - es werden Tausende Mitarbeiter erwartet.

Für Volkswagen ist keine Ruhe in Sicht. Der angekündigte verschärfte Sparkurs mit einem weiteren Stellenabbau dürfte das bestimmende Thema bei der Betriebsversammlung am Mittwoch in Wolfsburg sein. Aus Kreisen des Betriebsrates heißt es, dass wegen der aktuellen Lage bis zu 20 000 Mitarbeiter teilnehmen werden. Es wird erwartet, dass sowohl Konzernchef Herbert Diess als auch Betriebsratsboss Bernd Osterloh zur Belegschaft sprechen werden.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Konzern angesichts der geplanten Milliarden-Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung seinen Sparkurs bei der Kernmarke VW Pkw weiter verschärft ...

