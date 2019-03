FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat der Fremont Capital Ltd. mit Bescheid vom 28. Januar 2019 das öffentliche Angebot von Aktien der Global Oil Group Inc. in Deutschland wegen Verstoßes gegen das Wertpapierprospektgesetz (WpPG) untersagt.

