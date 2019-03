Der deutsche Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim ist eine Macht in Europa. Die vergangenen Jahre waren von stetigem Wachstum geprägt, was sich auch in den Zahlen für 2018 zeigte. Doch es warten neue Herausforderungen auf das Unternehmen, da die Bremer in Europa an ihre Wachstumsgrenzen stoßen.

CTS Eventim profitiert seit Jahren von einer stetig steigenden Nachfrage nach Konzert- und Sportveranstaltungen in Deutschland und im restlichen Europa. Dabei tritt das Unternehmen gleich zweifach am Markt auf. Einerseits bietet man als reiner Ticketverkäufer seine Dienstleistungen an, hauptsächlich über die eigene Online-Plattform sowie als Organisator einer Ticket-Tauschbörse. Andererseits veranstaltet das Unternehmen selbst Konzerte, Musik-Festivals und andere Live-Events. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren das Umsatzvolumen immer mehr zum Bereich Veranstaltungen (organisiert in der Sparte "Live Entertainment") verschoben. Machte CTS vor fünf Jahren noch rund 43 % seines Umsatzes mit Ticket-Verkäufen, schrumpfte dieser Anteil trotz Expansion und Zukäufen inzwischen auf rund 36 % im vergangenen Jahr. Dies auch, weil sich der Bereich Veranstaltungen deutlich wachstumsstärker zeigte.

In wenigen Tagen will CTS Eventim seinen Abschlussbericht für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen. Vorab gab es aber schon einige Eckdaten, die erneut ein starkes Wachstum aufzeigten. So konnte der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um gut 20 % auf 1,24 Mrd. Euro gesteigert werden. Im Bereich Ticketverkäufe gab es dabei ein Plus von 6,9 % auf 447,1 Mio. Euro. ...

