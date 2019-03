Zürich - Die Schweizer Börse gibt am Montag im frühen Handel leicht nach. Die Anleger verhalten sich laut Börsianern zurückhaltend wegen der am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. "Sollte die Fed eher zurückhaltende Signale zur Geldpolitik von sich geben, könnte dies die Kurse beflügeln", sagt ein Börsianer. Am Donnerstag informiert ausserdem die Schweizerische Nationalbank über ihre zukünftige Geldpolitik.

Weiter im Blick der Marktteilnehmer stehen zum einen der US-chinesische Handelsstreit und der Brexit. Die britische Regierung will sich am Montag zu einer weiteren Abstimmung äussern. Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, ihren Deal bis spätestens Mittwoch erneut den Abgeordneten vorzulegen. Britische Medien ...

