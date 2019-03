Essen (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat sich von ihren Plänen für eine geldpolitische Kehrtwende vorerst verabschiedet, berichten die Analysten der National-Bank AG.Sorgen bereite den europäischen Währungshütern neben den akuten Krisenherden in Großbritannien und Italien vor allem auch der längerfristige Inflationsausblick, der hartnäckig unterhalb der gesetzlich verankerten Zielzone verbleibe. In der Tat komme es für die Eurozone derzeit recht "dicke": Neben den strukturellen Problemen mit Blick auf die Währungsunion würden derzeit zusätzlich die akuten Krisen auf der globalen Ebene treten. Darüber hinaus sei mit Deutschland aufgrund der Sonderprobleme bezüglich der Automobilindustrie der Wachstumsmotor der Union zumindest nur noch mit erheblich verminderter Drehzahl unterwegs. Auch bleibe unklar, welche langfristigen Folgen eine neues Zollregime für die deutsche Automobilindustrie haben werde. Es dürfte daher einer wirklich überzeugenden konjunkturellen Wende bedürfen, dass die Märkte eine geldpolitische Wende in Europa ernsthaft in Erwägung ziehen würden. ...

