In Aserbaidschan bereiten die Öl-Exporteure der Opec+-Allianz die nächste Förderkürzung vor. Doch die USA erhöhen den Druck auf das Kartell.

Als Saudi-Arabiens Energieminister Khalid al-Falih am Montagmorgen in Aserbaidschan vor die Öffentlichkeit trat, waren die Spekulanten bereits einen Schritt weiter. Al-Falih sagte am Rande des Treffens der Opec-Staaten mit verbündeten Ölförderländern, dem sogenannten Opec+-Bündnis, die Allianz sei sich einig, dass die Ölproduktion weiter gekürzt werden müsse.

Darauf hatten die Ölspekulanten gesetzt: Derzeit wetten Hedgefonds und andere Vermögensverwalter so stark auf steigende Ölpreise wie zuletzt im Oktober 2018. Das geht aus Daten des Finanznachrichtendienstes Bloomberg hervor, die der Rohstoffstratege des dänischen Brokerhauses Saxobank, Ole Hansen, ausgewertet hat.

Die Daten zeigen: An den Märkten kehrt der Glaube an die Macht des Ölförderkartells Opec zurück. Angeheizt werden die Wetten auf weiter steigende Preise durch die jüngste Erholungs-Rally am Ölmarkt. Innerhalb von drei Monaten haben sich die US-Sorte WTI und das europäische Brent-Öl um gut 30 Prozent verteuert.

Hauptgrund für den Preisanstieg waren die Produktionskürzungen der Opec+-Allianz um die beiden wichtigsten Ölexporteure Saudi-Arabien und Russland. Das Bündnis hatte sich im vergangenen Jahr darauf verständigt, dem Weltmarkt 1,2 Millionen Barrel (159 Liter) täglich zu entziehen.

Zudem haben Produktionsausfälle in Libyen und Venezuela sowie die US-Sanktionen gegen das lateinamerikanische Land weiter verknappt. "Unter dem Strich kann die Opec die bisherige Preisentwicklung als Erfolg verbuchen", urteilt Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.

Erste Risse in der Opec+-Allianz

Doch den kurzfristigen Anstieg der Ölpreise hat sich insbesondere Saudi-Arabien teuer erkauft. Das Land musste seine Produktion noch stärker drosseln als vereinbart und damit Marktanteile ...

