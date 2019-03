Freiburg (ots) - Häufig werfen Eltern ihren Kindern vor, zu viel mit dem Handy zu daddeln. Sie vergessen, dass sie oft selbst schlechte Vorbilder sind, hält Buchautor und Medienexperte Thomas Feibel im Interview mit der Badischen Zeitung fest. Im Wortlaut: http://mehr.bz/bof8444 (BZ Plus) - Mehr zum Thema: In vielen Familien sorgt das Smartphone regelmäßig für Streit. Ein paar gemeinsam abgemachte Regeln können helfen. http://mehr.bz/bof8443 (BZ Plus)



