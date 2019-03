Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Innsbruck (pta008/18.03.2019/10:00) - Die Wolftank-Adisa Holding AG, Innsbruck konnte im Geschäftsjahr 2018 einen vorläufigen Konzern-Umsatz von Euro 41,855 Millionen, ein vorläufiges Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Euro 2,79 Millionen sowie ein vorläufiges Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von Euro 1,55 Millionen erzielen.



Das Management um CEO Dr. Peter Werth erhöht ebenfalls seine Umsatzprognose für dieses Jahr (2019) auf Euro 45 Millionen von ursprünglich Euro 43 Millionen aufgrund des guten Order-Backlogs.



EBITDA und EBIT für das Geschäftsjahr 2019 sollen ebenfalls auf respektive Euro 4,4 und Euro 2,9 Millionen steigen.



"Wir freuen uns nach unserem Börsenlisting Anfang diesen Jahres unsere Umsatzziele trotz eines schwierigen Umfelds in 2018 deutlich, um fast Euro 6 Millionen übertroffen zu haben", so Dr. Peter Werth. "Durch unsere gestärkte Eigenkapitalbasis aufgrund des Börsenganges, die Restrukturierung und Neuausrichtung in Italien sowie die dynamische Internationalisierung unserer Aktivitäten, insbesondere in China, sind wir sehr zuversichtlich erneut ein Rekord-Wachstumsjahr in 2019 für die Wolftank-Adisa-Gruppe bestätigen zu können. Auftragseingänge und laufende Projekte bestätigen eine weiterhin große Nachfrage nach unseren Dienstleistungen im Tanksanierungs-, Bodenreinigungs- und Umweltschutzbereich" so Dr. Werth weiter.



Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen und Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden und Einrichtungen. Die patentierte Anwendungstechnologie unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech Epoxidharze, ermöglicht eine kostengünstige und rasche Instandsetzung defekter Tankanlagen inklusive Fernüberwachung. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird an der Münchener Wertpapierborse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Borse AG notiert.



Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Interneseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter https://www.wolftank-adisa.com



Hinweis: Alle Anforderungen des österreichischen Börsegesetzes, betreffend die Erfordernis einer formellen Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und die Emittentenpflichten an einem geregelten Markt für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstrumente gelten nicht, wohl aber insbesondere die in den Art. 17 (Veröffentlichung von Insidern, Vertrag Teilnahme "direct market plus" | Dezember 2018), Art. 18 (Insiderlisten) und Art. 19 (Eigengeschäfte von Führungskräften) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften gemäß BörseG niedergelegten Pflichten und die Verbote der Art. 14 (Insiderhandel) und Art. 15 (Marktmanipulation) der Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) iVm den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften gemäß BörseG.



(Ende)



Aussender: Wolftank Adisa Holding AG Adresse: Grabenweg 58, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Peter Werth Tel.: +43 (512) 345726 E-Mail: investor-relations@wolftank-adisa.com Website: www.wolftank.com



ISIN(s): AT0000A25NJ6 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien Weitere Handelsplätze: m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1552899600479



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 18, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)