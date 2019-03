Die Schweizer Großbank UBS hat Leoni nach endgültigen Zahlen und gestrichenen Jahreszielen für 2019 auf "Sell" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Management des Autozulieferers und Kabelspezialisten habe zwar sofortige Maßnahmen eingeleitet und Finanzchef Karl Gadesmann muss gehen, doch gebe es bislang keine Aussagen über das konkrete Ausmaß der Probleme und Belastungen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er werde nun seine Schätzungen überarbeiten./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-03-18/10:46

ISIN: DE0005408884