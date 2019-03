Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Wohnungsvermieter habe beim Nettoinventarwert die Erwartungen übertroffen, die Funds From Operations (FFO) als operative Gewinnkennziffer seien jedoch dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Summe bleibe er bei seiner neutralen Haltung zur Aktie./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 08:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-18/10:46

ISIN: LU0775917882