Memotech baut seinen Produktivitätsvorsprung im gewerblichen Rechtsschutz mit einem neuen Softwarepaket bahnbrechender Anwendungen aus, die erhebliche Effizienzsteigerungen bringen und dringend benötigte IP-Ressourcen für Unternehmen freisetzen.

Der Technologieführer im gewerblichen Rechtsschutz CPA Global stellt heute wichtige Updates seiner Memotech-Software vor. Bereits führend in der Bereitstellung von der für IP-Abteilungen in Unternehmen so wichtigen Produktivitätssteigerungen, wird Memotech 7.5 um fünf neue Anwendungen erweitert. Diese lösen jeweils spezifische Effizienzprobleme, die nicht durch das bestehende Marktangebot an IP-Software abgedeckt werden.

Die neuen Anwendungen, die in fünf separaten, fokussierten F&E-Projekten zusammen mit bestehenden Kunden für spezifische Bereiche des IP-Prozesses entwickelt wurden, lassen sich nahtlos in Memotech 7.5 integrieren.

File-Anwendung Erweitert die Workflow-Management-Funktionen der Memotech Software von innerhalb der IP-Abteilung des Kunden bis zum externen Anwälte-Netzwerk des Kunden und erhöht so die Effizienz um bis zu 80%.

Docket-Anwendung verwaltet den eingehenden Fluss von Dokumenten, Daten und E-Mail-Korrespondenz von Anwälten und Patentämtern über einen intelligenten KI-Agenten in Memotech. Dadurch werden die Prozessschritte und das Fehlerrisiko drastisch reduziert.

Workflow-Anwendung sammelt alle Informationen, die in einem durch den Benutzer konfigurierbaren Workflow notwendig sind, um Erfindungsmeldungen abzuschließen. Intelligente Formulare und dynamische Schritte können direkt von den Benutzern basierend auf den Anforderungen der Geschäftsbereiche erstellt werden. Dies trägt zur schnelleren Entscheidungsfindung des Unternehmens bei.

Meeting-Anwendung automatisiert den End-to-End-Entscheidungsprozess für alle Patententscheidungen, wodurch der Zeit- und Arbeitsaufwand erheblich reduziert wird und ein auch für Nicht-IP-Administratoren optimales Benutzererlebnis geschaffen wird.

IP One Data Memotech 7.5 verifiziert und korrigiert IP-Daten durch Integration der CPA Global Datenschicht, die aus bereinigten öffentlichen IP-Daten besteht. Dies stellt die Richtigkeit der Daten sicher und erleichtert dadurch den Schutz kritischer Assets und die ideale Wertschöpfung Ihres geistigen Eigentums.

"Corporate IP-Abteilungen spüren zunehmend den wachsenden Druck, mit weniger Ressourcen mehr Wertschöpfung zu schaffen", sagt Simon Webster, CEO von CPA Global. "Memotech 7.5 ist die ultimative IP-Produktivitätsplattform mit neuen Anwendungen, die von Grund auf entwickelt wurden, um wertvolle Ressourcen freizusetzen und sich auf die Schaffung von Mehrwert für ihr Unternehmen zu konzentrieren."

Memotech 7.5 ist ab sofort für CPA Global Kunden, die ein Upgrade möchten, verfügbar. Interessierte Neukunden können außerdem eine Produktvorführung anfordern.

Über CPA Global

CPA Global ist der weltweit führende Anbieter von Technologien für den gewerblichen Rechtsschutz (IP), dem viele angesehene Unternehmen und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt vertrauen. Unser Produktportfolio umfasst für alle Phasen des IP-Lebenszyklus entwickelte integrierte Innovations- und Produktivitätssoftware, Dienstleistungen und Informationsrecherchen über ein weltweites Netzwerk. Unser Produktangebot ist modular und skalierbar, sodass Kunden flexibel Funktionen zu Ihren bestehenden Lösungen hinzufügen können. Unsere Technologie wird von einer gemeinsamen Datenschicht unterstützt, die IP Big Data mit führenden Algorithmen und Analysen verknüpft, um jederzeit eine sichere und risikolose Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Wir unterstützen Kunden bei jedem Schritt entlang der IP-Wertschöpfungskette und dabei, das Arbeiten im gewerblichen Rechtsschutz zu verbessern.

