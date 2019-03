Aufgrund einer schlechten Geschäftsentwicklung hält Leoni nicht mehr an seinem Ausblick für 2019 fest und startet ein Stabilisierungsprogramm.

In den ersten zwei Monaten des Jahres 2019 hat sich die "anhaltend schwierige Situation" von Leoni nach Unternehmensangaben "in unerwartetem Umfang fortgesetzt". Im Bordnetzbereich habe das das vor allem an weiterhin hohen Personal- und Frachtkosten im Zusammenhang mit den Anlaufschwierigkeiten in Merida sowie an Effizienz- und Kostendefiziten in einigen anderen Standorten gelegen. Basierend auf diesen Entwicklungen werde insbesondere für das erste Halbjahr eine erhebliche Ergebnisbelastung erwartet. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet Leoni aktuell mit rund 50 Millionen Euro Belastungen aus Merida. Zudem seien erwartete Ergebnisverbesserungen aus anderen Werken nicht eingetreten.

Insgesamt sieht sich das Unternehmen mit einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld unter anderem in China konfrontiert. Zudem haben einige OEM laut Leoni "ihre Abrufe für die nächsten Monate im Bereich WSD deutlich gekürzt".

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hält der Vorstand nach aktueller Planung nicht länger an seinem am 7. Februar 2019 bekannt gemachten Ausblick für das Jahr 2019 fest. Damit sei auch die detaillierte Prognose aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2018 nicht mehr gültig. Aufgrund der aktuell im Bordnetzbereich an einigen Standorten bestehenden ...

