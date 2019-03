Zürich (ots) -



Wir laden Sie herzlich ein zur Medienkonferenz der Greater Zurich

Area AG (GZA), der Standortmarketing-Organisation des

Wirtschaftsraums Zürich.



Datum: Mittwoch, 27. März 2019, 10.15 Uhr

Ort: Greater Zurich Area AG, Limmatquai 122,

8001 Zürich (beim Central, 5 min zu Fuss vom Hauptbahnhof)



Programm:



Ab 10.00 Uhr: Kaffee und Gipfeli



10.15 Uhr:



- Präsentation Jahresergebnis 2018: Sonja Wollkopf Walt,

Geschäftsführerin, Greater Zurich Area AG

- Das Ökosystem für Computer Vision & Spatial Computing



in der Greater Zurich Area - am Beispiel von Magic Leap: Alexander

Ilic, General Manager Switzerland & Senior Director Software, Magic

Leap



11.00-11.30 Uhr: Fragen / Diskussion



Sonja Wollkopf Walt, die Geschäftsführerin der GZA, präsentiert

das Jahresergebnis 2018: Wie viele ausländische Unternehmen wurden

angesiedelt? Wie viele Arbeitsplätze haben diese geschaffen? Aus

welchen Technologien, Branchen und Regionen stammen sie? Im zweiten

Teil der Medienkonferenz geben wir Ihnen erneut Einblick in das

Technologie-fokussierte Standortmarketing der GZA. Nach dem Fokus auf

Drohnen im letzten Jahr stellen wir Ihnen heuer das Ökosystem für

maschinelles Sehen («Computer Vision») und insbesondere dessen

Anwendungsgebiet des «Spatial Computing» (auch Augmented oder Mixed

Reality) vor.



Unser Gastreferent Alexander Ilic wird die Thematik aus zwei

Perspektiven beleuchten:



- Er promovierte und forschte an der ETH Zürich und gründete das

ETH-Spin-off Dacuda, ein führendes Technologieunternehmen im

Bereich der Computer Vision in Echtzeit. Er verbindet

technologisches Know-how mit erfolgreicher unternehmerischer

Tätigkeit, für die er 2012 als Unternehmer des Jahres durch das

Beratungsunternehmen EY ausgezeichnet wurde.

- 2017 verkaufte das Dacuda-Team erfolgreich das Unternehmen an

den Spatial-Computing-Pionier Magic Leap mit Hauptsitz in

Florida. Alexander Ilic übernahm dessen Geschäftsführung in der

Schweiz. Er kennt somit den Blickwinkel eines schnell wachsenden

Technologieunternehmens, das in der Schweiz zwei

Entwicklungsstandorte in Zürich und Lausanne aufbaut und

betreibt.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Bitte melden Sie sich via E-Mail an: info@greaterzuricharea.com



Kontakt:

Reto Sidler

Leiter Kommunikation und Marketing

Greater Zurich Area AG

Tel. 044 254 59 07

reto.sidler@greaterzuricharea.com