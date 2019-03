Auszeichnungen als Anerkennung der modernen Trading-Tools und Technologie von TradeStation Global für professionelle und aktive Trader



TradeStation Global wurde im Januar 2018 eingeführt und ermöglicht mit modernster Handelstechnologie professionellen und aktiven Tradern die Nutzung von Möglichkeiten auf den globalen Märkten.



Die Plattform TradeStation Global wurde in Zusammenarbeit mit Interactive Brokers (GB) Limited (Interactive Brokers (GB)) geschaffen und ermöglicht direkten Marktzugriff und Ausführung in den Märkten für FX, Equity, Termingeschäfte und Optionen. Die Nutzer können in mehreren Währungen finanzieren und Positionen nahtlos handeln, überwachen und verwalten. Dies geschieht von einem einzelnen, umfassenden Konto aus, das durch Interactive Brokers in mehr als 120 Märkten in 26 Ländern und 22 Währungen angeboten wird.



Die preisgekrönte Plattform verfügt über eine breite Palette von TradeStation-Handelstools, darunter RadarScreen® für Marktscans in Echtzeit und Benachrichtigungen über Handelssignale, die Matrix für effizientes Auftragstracking und Buchungen mit einem Klick, sowie vollständig anpassbare Chart- und technische Indikatoren.



Rustam Lam, CEO von TradeStation International, sagte: "Wir sind höchst erfreut über die zwei Auszeichnungen für TradeStation Global nur ein Jahr nach Einführung der Plattform. Die Auszeichnungen bestärken uns in der Überzeugung, dass aktive Trader effektiver und effizienter arbeiten können, wenn sie über die allerneueste Handelstechnik verfügen."



Er setzte hinzu: "Das hoch entwickelte Paket von Tools der TradeStation Global wurde in einem einzelnen Konto zusammengefasst und verfügt über direkten Marktzugriff, um den Handel auf den globalen Märkten zu optimieren. Der Trader und sein Bedarf stehen im Zentrum, für einfache Steuerung, Positionsüberwachung und Risikomanagement."



Die London Forex Show Awards zeichnen Firmen der Bereiche Trading, Technik und Schulung aus, die Trader aktiv dabei unterstützen, ihre Investitionsziele auf den globalen Märkten umzusetzen. TradeStation International ist die Tochtergesellschaft der TradeStation Group Inc. mit Sitz in London (GB). Interactive Brokers (GB) ist ein Partnerunternehmen der Interactive Brokers Group Inc.



Informationen zur TradeStation Group Inc.



Die Firmen der TradeStation Group sind seit mehr als 30 Jahren bahnbrechend und führend im Bereich des Online-Handels. Sie engagieren sich dafür, beste Trading-Technik, Brokerage-Dienste, Trading-Schulungen und Support für einzelne und institutionelle Trader anzubieten. Die preisgekrönten Handels- und Analyseplattformen von TradeStation bieten Zugriff auf Handel der Bereiche Equity, Optionen und Termingeschäfte auf den großen Börsen und Marktzentren für Equity und Optionen in den USA und den wichtigen Börsen für Termingeschäfte. Die Kunden von TradeStation haben Zugang zu leistungsfähigen Tools, die benötigt werden, um individuelle Handelsstrategien zu gestalten, testen, optimieren, überwachen und automatisieren. Die mobilen und Web-Trading-Apps des Unternehmens ermöglichen Kunden, die Leistungsfähigkeit des Handels mit TradeStation jederzeit und überall zu nutzen. TradeStation bietet zudem eine umfassende Palette von Schulungsangeboten, mit denen Anfänger und fortgeschrittene Kunden das Online-Trading und Investitionen erlernen, um ihre Ziele bei Handel und Investitionen umzusetzen.



TradeStation International Ltd ist in Großbritannien durch die Financial Conduct Authority ("FCA") zugelassen und reguliert, agiert als Introducing Broker für verbundene und unverbundene Broker und besitzt in den Ländern des EWR Passporting-Rechte. Das Unternehmen gibt weder Anlageberatung noch Handelsempfehlungen. Investitionen und Handel bringen Risiken mit sich, darunter die Möglichkeit des Verlustes von Kapital.



