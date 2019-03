Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen wird in der Eurozone eine Reihe interessanter Konjunkturumfragen veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die ZEW-Umfrage für die Zukunftserwartungen habe sich in den letzten Monaten verbessert. Auch für den Monat März würden die Vorzeichen eine Aufhellung der Stimmung unter den befragten Finanzmarktakteuren signalisieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...