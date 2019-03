++ Dovische Fed könnte Märkte beflügeln ++ May kämpft weiter um Unterstützung für ihren Brexit-Deal ++ DE30 muss nach Befreiungsschlag vom Freitag nachlegen ++ An der Wall Street waren am Freitag an breiter Front Zuwächse zu beobachten, da alle drei großen US-Aktienindizes ihre bisherigen Wochengewinne ausbauen konnten. Der marktbreite S&P 500 und technologielastige NASDAQ erreichten mehrmonatige Hochs, während der Leitindex Dow Jones etwas zurückblieb, aber insgesamt ebenfalls eine ordentliche Performance aufwies. Auch zum Wochenstart ist bei den asiatischen Aktien sowie den Futures der Wall Street während der Asien-Sitzung weiterer Optimismus zu erkennen. Die Anleger scheinen bereits im Vorfeld auf die am Dienstag beginnende zweitägige FOMC-Sitzung zu reagieren. Die Märkte erwarten keine geldpolitische Veränderung, so dass im Gegenzug risikoreiche Vermögenswerte von einer ...

