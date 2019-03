Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Fondskosten sinken auf nur noch 0,20 % bis 0,22 % p. a. - Neue Produkte nach jährlichem Rebalancing



Deutschlands Pionier unter den Robo-Advisorn, quirion, kann die Fondskosten in den Portfolios für Anleger nochmals deutlich senken und damit seine Kostenführerschaft weiter ausbauen. Professor Dr. Stefan May, Leiter des Anlagemanagements bei quirion und Kapitalmarktforscher an der Technischen Hochschule Ingolstadt: "Jeder bei den Kosten gesparte Euro erhöht die Rendite der Kunden von quirion. Jetzt ist es uns gelungen, die Kosten noch einmal spürbar zu senken, ohne dabei wesentliche Änderungen an der Ausrichtung unserer Portfolios vornehmen zu müssen." In der bisherigen Zusammensetzung der Portfolios fielen Fondskosten von 0,23 % bis 0,29 % der Anlagesumme an. Nun sinken diese je nach gewählter Strategie auf nur noch 0,20 % bis 0,22 % p. a. der Anlagesumme. Dies entspricht rechnerisch einer Senkung um im Schnitt fast ein Fünftel. Unverändert bestückt quirion seine Portfolios mit Fonds von acht verschiedenen Emittenten - kein anderer digitaler Vermögensverwalter setzt ein solch breites Spektrum an verschiedenen Emittenten ein.



quirion bringt neue Produkte im Aktienbereich



Die geringeren Fondskosten wurden bei quirion durch eine neue und vor allem unabhängige Produktauswahl im Rahmen des turnusmäßigen Rebalancings erzielt.



Im Aktienbereich nimmt quirion den "Lyxor Core STOXX Europe 600" neu in die Portfolios auf. Der Fonds ersetzt den "Vanguard FTSE Developed Europe". Der Wechsel geht mit einer niedrigeren Kostenquote (von jetzt nur noch 0,07 % p. a.), einer historisch besseren Rendite des neuen Produkts und einer besseren Marktabdeckung inklusive der von quirion gewünschten Nebenwerte-Abdeckung einher.



Auch wurde der "Global Targeted Value" der Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors ausgewechselt. Die Experten von quirion ersetzen ihn künftig durch den "Vanguard Global Value Factor" sowie den "SPDR MSCI World Small Cap". Zugunsten dieser beiden Neuzugänge wurde das Gewicht des "Lyxor MSCI World" etwas reduziert. "Die niedrigeren Kosten verbunden mit einer hohen Produktqualität sprechen für die neuen Produkte, die zusammen die Abdeckung der Neben- und Substanzwerte in den weltweiten Industrieländern übernehmen", so Prof. May. "Wir konnten die Schwerpunktsetzung bei diesen Renditequellen dabei sogar nochmals leicht ausbauen."



Neue ETFs bei Anleihen



Im Anleihebereich deckte quirion bisher jedes Marktsegment von sicheren Anleihen über Hochzinsanleihen bis zu Anleihen mit langer Laufzeit mit jeweils separaten ETFs ab. Diese Struktur ändert quirion nun zugunsten geringerer Kosten: Der "iShares Core Global Aggregate Bond" mit einer Gesamtkostenquote von 0,10 % p. a. erhält Einzug in das Anlageuniversum, da dieser Fonds weltweit sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen unterschiedlichster Laufzeiten in einem Produkt abdeckt. Die Quoten in den bestehenden ETFs wurden dafür so reduziert, dass die von quirion angestrebte Gewichtung der erwähnten Marktsegmente unverändert erhalten bleibt. Neben der verbesserten Kostenquote zeichnet sich der neue Fonds auch durch eine sehr hohe Titelanzahl aus, was für eine zusätzlich leicht verbesserte Diversifikation sorgen dürfte.



Weitere Pressemitteilungen finden Sie auch hier: https://www.quirion.de/presse/



Über quirion



Die quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine 100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank. quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte und digitalaffine Zielgruppe. Schon ab 5.000 Euro können Anleger mithilfe von quirions 5-jähriger Erfahrung über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank. quirion bietet seit bereits 5 Jahren Vermögensverwaltung für Anleger, die bis zum 30.06.2018 durch die Quirin Privatbank AG erfolgte und seit dem 01.07.2018 durch die quirion AG. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.



OTS: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114555 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114555.rss2



Pressekontakt: Aileen Wagefeld Senior Public Relations Manager quirion AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin



Telefon: +49 (0)30 89021-486 E-Mail: aileen.wagefeld@quirion.de