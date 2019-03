FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.03.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 45 (60) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 470 (490) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 120 (130) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.36% TO 7254 (CLOSE: 7228.28) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1050 (1400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 116 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL TO 'NEUTRAL' ('UW') - TARGET 285 (239) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ROLLS ROYCE TO OVERWEIGHT (EQUAL-W.) -TARGET 1100 (820) P - PEEL HUNT RAISES TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 1540 (1360) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'ADD' - RBC RAISES IWG TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 260 (200) PENCE - UBS CUTS RIGHTMOVE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 500 (490) PENCE - UBS RAISES HUNTING TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 710 (600) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob