Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass die Investoren ihr Open Interest an den GBP Futures Märkten am Freitag um 2,6K Kontrakte abgebaut haben, was dem 2. Rückgang in Folge entspricht. Das Volumen bewegte sich in die gleiche Richtung, da es um 132,9K Kontrakte fiel. GBP/USD Tür für einen Test der 1,3200 und darunter ist geöffnet Die Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...