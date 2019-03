HPS-Partner Hörmann Solar erhält Auszeichnung für energieautarkes Haus mit Picea-System DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Kooperation HPS-Partner Hörmann Solar erhält Auszeichnung für energieautarkes Haus mit Picea-System 18.03.2019 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung HPS-Partner Hörmann Solar erhält Auszeichnung für energieautarkes Haus mit Picea-System Berlin, 18. März 2019 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, gab heute bekannt, dass sein Partner, die Hörmann Solar in Zusmarshausen, den Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistung für das Handwerk erhalten hat. Hörmann Solar erhält den Preis für ein energieautarkes Haus, das die Picea-Energiezentrale als Kern-Komponente enthält. Der Bundespreis wird 10 Ausstellern des technischen Handwerks auf der Internationalen Handwerksmesse in München für hervorragende innovatorische Leistungen verliehen. Die Bewerbungen wurden durch ein unabhängiges Preisrichtergremium unter Vorsitz des Bundesministeriums für Wirtschaft ausgewählt. "Wir gratulieren unserem Partner Hörmann Solar zur Auszeichnung mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk, der neben dem hohen Innovationswert vor allem Nachhaltigkeit, Umwelt- und Ressourcenfreundlichkeit auszeichnet. Mit dem energieautarken Haus in Zusmarshausen beweist Hörmann echten Pioniergeist," sagte Zeyad Abul-Ella, Gründer und Geschäftsführer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Wir teilen die gemeinsame Vision einer CO2-freien Energieversorgung im Eigenheim und freuen uns, dass mit dem innovativen Hauskonzept diese Vision bereits heute Realität ist. Wir sind stolz auf unseren Beitrag als Technologiepartner für die Gesamtlösung des heute ausgezeichneten Hauskonzepts der Firma Hörmann Solartechnik." Rita Hörmann, Geschäftsführerin der Hörmann Solar, fügte hinzu: "Die Auszeichnung mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk ehrt und freut uns sehr. Das energieautarke Haus in Zusmarshausen ist für unseren Fachbetrieb für Solartechnik immer eine große Vision und Ansporn gewesen. HPS stellt mit seinem Picea-System das technologische Herzstück unserer Autarkielösung. Picea sichert die CO2-freie Energieversorgung, indem es den an Sonnentagen solar gewonnenen Hausstrom in Wasserstoff speichert, diesen in der Nacht und im Winter verfügbar macht, den Haushaltsstrom zur Verfügung stellt und gleichzeitig die Heizung unterstützt." Das nun ausgezeichnete Haus der Hörmann Solar in Zusmarshausen ist ein einzigartiges Passivhaus, welches sich ausschließlich mit Sonnenstrom ganzjährig versorgt und dies für Strom, Wärme und Mobilitätsenergie. Das Haus demonstriert die CO2 freie Energieversorgung ohne Stromanschluss oder jegliche Energiezufuhr von außen. Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS): HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Über Hörmann Solar Hörmann Solar ist ein familiengeführter Fachbetrieb, der sich vor allem mit regenerativen Energien befasst. Das Unternehmen ist seit 20 Jahren im Bereich der Photovoltaik, der Energiespeicherung und E-Mobilität spezialisiert. Hörmann Solar betreibt seit 10 Jahren ein Umwelt und Energiezentrum, in welchem sich Endkunden umfassend zu diesen Themen informieren können. Somit kann Hörmann Solar seinen Kunden kompetent im Bereich der regenerativen Energien mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hoermann-solar.de/. Kontakt HPS: HPS Home Power Solutions GmbH Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer Tel.: +49 30 516958 110 E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de Kontakt Medienanfragen: MC Services AG Raimund Gabriel, Andreas Riedel Tel.: +49 89 210 228 44 E-Mail: homepowersolutions@mc-services.eu 18.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 