Bei dem Treffen in Baku in Aserbaidschan betonte al-Falih, die Opec müsse angesichts der steigenden Bestände ihre Aufgabe fortsetzen, meldet Reuters. Das könnte bedeuten, die Förderkürzuungen bis Jahresende aufrechtzuerhalten, um den Ölpreis stabil zu halten oder sogar nach oben zu treiben. Russland unterstützt die Opec-Staaten in diesem Ansatz und befürwortet eine gedrosselte Ölförderung bis mindestens Juni. Mit weiterhin gedrosselter Förderung steht die Opec den Wünschen von US-Präsident Trump direkt gegenüber. Dieser hatte das Ölkartell aufgefordert, die Förderung hochzufahren, um den Ölpreis niedrig zu halten.

Nachdem die Förderkürzungen im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...