++ Deutschland startet diese Woche 5G-Auktionen, vier Unternehmen unter den Bietern ++ DE30 auf höchstem Niveau seit Mitte Oktober 2018 ++ Deutsche Bank und Commerzbank haben formelle Fusionsgespräche aufgenommen ++ Die optimistische Stimmung an den globalen Aktienmärkten vom Ende der Vorwoche hielt auch am Montag weiter an. Die australischen und japanischen Aktienindizes stiegen leicht an, während die Aktien in China die Peers der Region übertrafen. Die meisten Aktienindizes aus Westeuropa starteten die Handelswoche jedoch in unmittelbarer Nähe der Schlusskurse vom Freitag. Die Aktien aus Polen entwickelten sich in den ersten Handelsminuten besser als die Aktien aus Belgien, die heute Morgen am meisten zurückblieben. Bergbauunternehmen legten zu, während Automobilhersteller und Bauunternehmen am stärksten schwächelten. Der DE30 konnte am Ende der Vorwoche über die Widerstandsmarke bei 11.680 Punkten durchbrechen und handelte im Gegenzug auf dem höchsten Niveau seit Mitte Oktober. Eine weitere Erholung könnte in Frage gestellt werden, da sich der DE30 einer relevanten Widerstandszone im Bereich von 11.800 bis 11.900 Punkten ...

