In der NDR Produktionsdirektion werden die Führungspositionen in zwei Hauptabteilungen neu besetzt: Annette Müller-Stellermann wird voraussichtlich ab 1. August 2019 neue Leiterin der Hauptabteilung Informations-, Medien- und Verbreitungstechnik. Die IT-Expertin folgt Sascha Molina nach, der seit Ende vergangenen Jahres neuer Produktionsdirektor des NDR ist. Stefan Quell wird zum 1. April 2019 Leiter der Hauptabteilung Produktion Fernsehen - als Nachfolger von Josef Lipp, der Ende März in den Ruhestand geht. Der NDR Verwaltungsrat hat den entsprechenden Vorschlägen von Intendant Lutz Marmor am Freitag, 15. März, in Schwerin zugestimmt.



Annette Müller-Stellermann (47) wurde in Grünstadt (Rheinland-Pfalz) geboren. An der Universität Konstanz studierte sie Verwaltungswissenschaften. Nach dem Diplom war sie ab 1999 zunächst in Köln, später in Hamburg als Beraterin tätig und arbeitete u. a. bei der PopNet Kommunikation GmbH. 2001 wechselte sie zum Systemanbieter für Informations- und Kommunikationstechnik T Systems in Hamburg, wo sie anfangs Beraterin, dann Senior Beraterin und Managerin war. Seit 2014 ist Annette Müller-Stellermann als Senior Analyst Relations Managerin für Influencer Management bei T Systems tätig.



Stefan Quell (43) stammt aus Hamburg. Nach Abitur und Zivildienst kam er 1997 als Cutter-Assistent zu RTC TVnews Hamburg, wo er bis 2001 zum stellvertretenden Chefcutter aufstieg. 2002 wechselte er als Gehobener Techniker zum NDR in die Abteilung Aufzeichnung und Bearbeitung Fernsehen. Dort wurde er 2007 Gruppenleiter und stellvertretender Abteilungsleiter. Zeitgleich wurde er Systemverantwortlicher für die vernetzte Produktion und kümmerte sich um deren Konzeption, Einführung und Betrieb. 2015 übernahm Stefan Quell die Leitung der Abteilung Aufzeichnung und Bearbeitung Fernsehen.



