Zürich (awp) - Die Schweizer Börse bewegt sich am Montagvormittag in einer engen Spanne seitwärts. Die Anleger halten sich wegen der am Mittwochabend anstehenden Veröffentlichung der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurück. "Sollte die Fed eher zurückhaltende Signale zur Geldpolitik von sich geben, könnte dies die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...