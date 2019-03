Zürich - Die Schweizer Börse bewegt sich am Montagvormittag in einer engen Spanne seitwärts. Die Anleger halten sich wegen der am Mittwochabend anstehenden Veröffentlichung der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurück. "Sollte die Fed eher zurückhaltende Signale zur Geldpolitik von sich geben, könnte dies die Kurse beflügeln", sagt ein Börsianer.

Am Donnerstag informiert ausserdem die Schweizerische Nationalbank über ihre zukünftige Geldpolitik. die Marktteilnehmer rechnen nicht damit, dass die SNB ihre Politik ändert. Es sei aber mit der Senkung der Wachstums- und Inflationsprognose zu rechnen. "Damit könnte die SNB die Fortsetzung der Negativzins-Politik begründen", sagt ein Händler. Weiter im Blick der Marktteilnehmer stehen ausserdem der US-chinesische Handelsstreit und der Brexit. Die britische Regierung will sich am Montag zu einer weiteren Abstimmung äussern. Dies soll bis spätestens Mittwoch geschehen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.00 Uhr mit 9485,00 Punkten um 0,02 Prozent höher. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,17 Prozent auf 1'466,93 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ist unverändert bei 11'232,54 Punkten. Von den 30 SLI-Titeln notieren 15 höher und 15 geben nach.

An der Spitze der Blue Chips stehen die Aktien von Dufry (+2,5% auf 107,15 Fr.). Die Bank Vontobel hat zwar ...

