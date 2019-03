"Wir freuen uns, mit Plastics Bavaria einen etablierten und erfahrenen Partner für Netstal in Rumänien gewonnen zu haben. Plastics Bavaria vertritt bereits seit vielen Jahren Krauss Maffei. Nun haben wir in Rumänien eine Vertretung für das komplette Spritzgieß-Portfolio der Krauss-Maffei-Gruppe", erklärt Nijaz Husidic, Sales Director Europe bei Netstal, Näfels, Schweiz. Die Kundenbetreuung umfasst die Beratung bei der Auslegung von Maschinen und Peripherie, die Inbetriebnahme sowie eine Vielzahl an Serviceleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Systeme. Gute Wachstumschancen in Rumänien sieht der schweizerische Spritzgießmaschinen-Hersteller in den Branchen Getränkeverpackung, Dünnwandverpackung und Medizintechnik. "Mit den Baureihen PET-Line, Elios und Elion bieten wir ein leistungsstarkes und modernes Produktportfolio für diese Anwendungen an", so Husidic. "Mit Plastics Bavaria erhalten wir nun in Rumänien den Zugang zu potenziellen Kunden. Mit diesem Schritt setzen wir konsequent unsere Wachstumsstrategie für Süd-Ost-Europa um."

