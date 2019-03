Berlin (ots) - Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Petra Pau (Die Linke), hat Forderungen bekräftigt, den 18. März zum nationalen Feiertag zu erklären.



Pau sagte am Montag im Inforadio vom rbb, mit dem 18. März verbinde man nicht nur die deutsche Revolution im Kampf für Bürgerrechte und Freiheit im Jahr 1848, sondern auch die ersten und einzigen freien Wahlen in der DDR 1990. "Das sind Daten, da lohnt es sich, sich nicht nur zu erinnern, sondern sich auch deutlich zu machen, dass der Kampf um Demokratie nie abgeschlossen ist", sagte Pau.



