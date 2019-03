Erster japanischer Mobilfunkbetreiber, der Auszeichnung gewinnt

NTT DOCOMO, INC. hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen für sein ultradünnes Mobiltelefon Card Keitai (KY-01L) am 15. März beim iF Design Award 2019 den Goldpreis erhalten hat. DOCOMO ist der erste japanische Mobilfunkbetreiber, der den begehrten Preis gewinnt.

Der von der iF International Forum Design GmbH gesponserte iF Design Award würdigt als eine der weltweit führenden Designauszeichnungen Exzellenz in allen Bereichen des Produktdesigns. Im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs, an dem 6.375 Einreichungen aus 52 Ländern teilnahmen, wurden 66 iF Gold-Awards vergeben.

Das Card Keitai von DOCOMO ist das dünnste und leichteste1 kartengroße Handy der Welt mit nur 5,3 mm Tiefe und einem Gewicht von 47 Gramm. Trotz seines superschmalen Profils bietet das Telefon verblüffend hochwertige VoLTE-Telefonie sowie Internet- und SMS-Funktion. Ferner verbraucht der besonders dünne E-Paper-Bildschirm im statischen Zustand keine Energie,2 was zu deutlich längeren Akkulaufzeiten beiträgt, und der über dem papierähnlichen Bildschirmhintergrund zu schweben scheinende Text schafft ein einheitliches Ambiente. Das schlichte, kompakte Design des Telefons ermöglicht einfache Nutzung überall und jederzeit.

Die Jury bemerkte: "Ein erfrischend markantes Mobiltelefon! Dieses Kartentelefon ist ein völlig anderer Ansatz für ein Produkt, das Teil unseres täglichen Lebens ist. Wenn Sie Ihr Smartphone mit allen Ihren sensiblen Daten nicht dabeihaben wollen, ist dieses Gerät eine clevere und elegante Alternative."

Tetsu Miyazawa, Design Director der Produktabteilung von DOCOMO, kommentierte: "Da Smartphones immer größer werden, haben wir unser Gerät im Kartenformat als alternatives Telefon für Situationen entwickelt, in denen Telefonieren schwierig sein kann. Wir freuen uns sehr über die internationale Anerkennung, die wir für unsere Bemühungen erhalten haben, ein hochwertiges, benutzerfreundliches Produkt zu entwickeln, das alle Kernfunktionen enthält. Wir werden weiterhin auf Kunden hören, um praktische Lösungen für eine umfassendere Kommunikationskultur anzubieten."

Auch zukünftig wird DOCOMO Kunden neuen Mehrwert bieten und die Welt mit innovativen Produkten für alle bereichern.

1 Unter 4G-kompatiblen Mobiltelefonen, die zwischen Januar 2016 und August 2018 veröffentlicht wurden (unter Nicht-Smartphone-Telefonen in gerader Form), laut einer Umfrage der Kyocera Corporation vom 5. September 2018 2 Kein Stromverbrauch zwischen Nutzungen

