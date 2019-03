Agora Energiewende analysiert die Fehler der CO2-Steuerreformen in Frankreich und gibt Empfehlungen für die Debatte in Deutschland, wie sich die Akzeptanz von CO2-Abgaben steigern lässt. Die Gelbwesten-Proteste in Frankreich gehen auf eine Reihe von Fehlern der französischen Regierung zurück, die insgesamt die soziale Schere geöffnet haben. Dazu gehört neben etlichen Sozialreformen auch die Erhöhung ...

