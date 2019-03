++ CME Group plant keine Änderungen für Bitcoin-Futures-Markt ++ Szczepanik von der SEC hofft, dass "Krypto-Frühling" kommen wird ++ Bitcoin beginnt Woche bei ca. 3.955 USD ++ Größere Kryptowährungen erlebten am Freitag und Samstag einige Anstiege, während der Handel am Sonntag wiederum einige Preisrückgänge mit sich brachte. Darüber hinaus erlitten sie auch in den ersten Stunden des heutigen Handels leichte Verluste. Laut CoinMarketCap liegt die Kapitalisierung des gesamten Krypto-Marktes etwas über der 139 Mrd. USD-Marke, während die größte digitale Währung Bitcoin etwa 50% dieses Wertes ausmacht. Bitcoin erlebte in der vergangenen Woche drei aufeinander ...

