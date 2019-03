Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Bank angesichts anstehender Fusionsgespräche mit der Commerzbank auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Einem Zusammenschluss könne er nichts Positives abgewinnen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Das fusionierte Institut wäre auf dem fragmentierten Heimatmarkt weder im Privat- und Firmenkundengeschäft wesentlich schlagkräftiger, noch könne so das notorisch schwache Handelsgeschäft der Deutschen Bank deutlich schlagkräftiger werden./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 08:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 09:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-03-18/13:10

ISIN: DE0005140008