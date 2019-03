Die Privatisierungseuphorie ist dahin - anders als erhofft geht es heute nicht überall allen besser. Was gegen die Aufspaltung in Gewinner- und Verliererregionen zu tun ist.

Deutschland geht es gut, vielleicht so gut wie nie. In weiten Teilen des Landes herrscht nahezu Vollbeschäftigung, die Staatsverschuldung sinkt. Und doch: 90 Prozent der Bevölkerung sorgen sich laut einer Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Populistische Parteien schicken sich an, die Demokratie auszuhöhlen, völkische "Siedler" besetzen Brachen in entlegenen ländlichen Räumen. Sicher geglaubte Garantien gesellschaftlichen Friedens erweisen sich als fragil. Neue Integrationsversprechen für eine alternde, zunehmend diverse und digitale Gesellschaft sind nicht in Sicht.

Zu den alten Integrationsversprechen gehörte der politische Leitgedanke der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Der Aufbau des westdeutschen Wohlfahrtsstaates ist nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere durch das sozialpolitische Konzept der Daseinsvorsorge geprägt worden. Es hat Bürgerinnen und Bürgern - neben der klassischen Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Müllabfuhr) - durch ein breites Angebot an Verkehrs-, Post- und Bildungsinfrastruktur gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Seit den Fünfzigerjahren verbindet sich der Gedanke der Daseinsvorsorge mit der politischen Vorstellung von der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Das erweitert den sozialen Teilhabegedanken um eine räumliche Dimension: Kreiskrankenhäuser für Ostfriesland, Gymnasien auf die Schwäbischen Alb.

Seit den Siebzigerjahren wuchs in vielen Industrienationen der Unmut über verschlafene Verwaltungen und ineffiziente, teure Infrastrukturangebote; man unterstellte "Trittbrettfahrern" ihre (Aus-)Nutzung auf Kosten der Allgemeinheit. Wellen der Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung sahen vor, Stadtwerke zu Unternehmen umzubauen, Infrastrukturangebote preis- und serviceorientiert zu gestalten, Verwaltungen im Wege des E-Government gleich ganz überflüssig zu machen. Heute ist die Privatisierungseuphorie dahin. Es herrscht Katerstimmung. Die British Rail fährt 11.000 Stunden Verspätung ein. Italienische Brücken brechen weg. In Deutschland sind ganze Regionen internetfrei.

Anders als erhofft geht es heute nicht überall und allen besser. Segregierte Arbeitsmärkte, unterschiedliche regionale Wirtschaftskraft und die Folgen des demografischen Wandels haben zu einer immer stärkeren territorialen und gesellschaftlichen Spaltung der Bundesrepublik geführt. Sie manifestiert sich in Gewinner- und Verliererregionen. Die (Groß-)Städte wachsen, während vor allem die entlegenen ländlichen Regionen Einwohner verlieren. Nach dem irrtümlichen Ansatz der Politik - "weniger Menschen brauchen weniger Infrastruktur" - wird öffentliche Infrastruktur vielfach zurückgefahren, umgebaut oder gleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...