Q Polska unterzeichnet Partnerabkommen mit Toya und steigt in das polnische Fernsehen ein

Mit dieser Pressemitteilung kündigt Q Polska seinen Einstieg in das polnische Kabelfernsehen an

TORONTO und LOS ANGELES, 19. März 2019 - QYOU Media hat heute eine neue Vereinbarung mit dem polnischen Kabelnetzbetreiber Toya unterzeichnet. Dank dieser Partnerschaft wird Q Polskas 24-Stunden-Linearkanal mit kuratierten Online-Videoinhalten in Toyas TV- und Mobilfunkdienste in Polen eingebunden.

Online-Videos sind in Polen der absolute Renner und YouTube gilt derzeit als populärster Online-Videodienst. (https://goo.gl/QcqUvM) Das große Interesse der Jugend an Kurzvideo-Inhalten hat Toya dazu bewogen, Q Polskas vollständig lokalisierten Kanal mit Videos, die von Spezialisten kuratiert wurden, in sein Dienstleistungsangebot aufzunehmen. Der Kanal wird mit polnischen Moderatoren besetzt und präsentiert vorwiegend einheimische Entwickler und Influencer wie z.B. Ponki, Topowa Dycha, Waksy, Hasztagi und Wlodek Markowicz. Q Polska kann sowohl über Toyas Fernsehdienst als auch über die mobile App TOYA GO bezogen werden und wartet mit einem reichhaltigen Angebot an ausgewählten Archiv-Videos auf, die über den kostenlosen VOD-Dienst angeboten werden.

Jacek Kobierzycki, Generaldirektor von TOYA, erklärt: Das traditionelle Fernsehen ist in Polen nach wie vor sehr beliebt; gleichzeitig boomt aber auch die Nachfrage nach Online-Videoinhalten. Wir wollen unseren Kunden daher die Möglichkeit anbieten, das beste Programm aus beiden Welten über eine Quelle zu beziehen. Aus diesem Grund haben wir Q Polska in unser Angebot aufgenommen. Q Polska ist mit seiner erfrischenden Auswahl an digitalen Videoinhalten einer der interessantesten und dynamischsten Kanäle Polens und wir freuen uns schon sehr darauf, ihn unseren Kunden anbieten zu können.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 ist Q Polska der erste Kanal, den QYOU Media vollständig für einen europäischen Markt lokalisiert hat. Hier sind junge Unterhaltungstalente aus dem Mehrkanal-Netzwerk Mediakraft ebenso vertreten wie einheimische Top-Entwickler. Beide Gruppierungen gemeinsam erreichen mit ihrer Präsenz in den sozialen Medien knapp 10 Millionen Follower. Q Polska feierte sein Debut in Play Polands OTT-Dienst Play Now.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media Inc, fügt hinzu: Gemeinsam mit unseren Partnern bei Mediakraft haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um Q Polska zu einem Videodienst zu machen, der mit allen Geräten kompatibel ist. Mit der Einführung in Toyas Kabelfernsehen sind wir diesem Ziel einen wesentlichen Schritt näher gekommen. Polen ist aufgrund seiner einzigartigen Kultur und der großen Nachfrage nach Online-Videos ein Markt mit enormem Wachstumspotenzial. Wir erwarten uns daher in naher Zukunft weitere Pressemitteilungen, die uns einerseits einem breiteren Publikum näherbringen und andererseits die Präsenz unserer Marke steigern und eine entsprechende Monetarisierung möglich machen.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten kuratiert und als Paket für den Mehrfachbildmodus vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate, die mehr als 500 Millionen Menschen rund um den Globus erreichen.

