Die Aktienkurse der größten deutschen Privatbanken gewinnen nach der Nachricht über Fusionsverhandlungen deutlich. Auch das DWS-Papier reagiert.

Die Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank führen am Montag die Liste der von Analysten am meisten besprochenen Papiere an der Frankfurter Börse an. Kein Wunder, denn am Wochenende wurde bekannt, dass die Bankchefs einen Zusammenschluss erwägen.

An den Märkten kam diese Nachricht gut an. Der Dax eröffnete höher, die Papiere von den beiden Banken gewannen deutlich an wert. Der Kurs der Deutschen Bank legte um 4,8 Prozent zu. Die Papiere der Commerzbank gewannen sogar mehr als sieben Prozent.

Doch ob Fusionsgespräche ein gutes Zeichen sind, ist unter Finanzexperten umstritten. JP-Morgan-Analyst Kian Abouhossein schreibt, die Commerzbank sei für jede am attraktiven deutschen Markt interessierte Bank eine gute Wahl. Er rechnet im Erfolgsfall mit einem Bewertungsaufschlag für die Commerzbank-Papiere und lobte ihr Chancen-Risiko-Profil.

"Eine Fusion käme einer Not-Operation gleich", sagte hingegen Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Sie diene dem politischen Kalkül, die Sorgen vor einer möglichen Insolvenz der Deutschen Bank auszuräumen. Auch Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, äußerte sich kritisch. "Es besteht die Gefahr, dass man eine größere, aber genauso schwache Bank kreiert."

Gerüchte über möglichen Verkauf der DWS

Zeitgleich schnellten die Papiere der DWS nach der Nachricht über die Fusionsgespräche in die Höhe. Sie gewannen zeitweise ...

