Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Institut Marquès (http://www.institutomarques.com/) entwickelt weiter die fortschrittlichsten und erstaunlichsten Technologien für Reproduktionsmedizin, um der Traum ein Baby zu bekommen zu verwirklichen. Diese spanisches assistierten Reproduktion Zentrum hat die Ergebnisse ihrer Forschung an das renommierte Imperial College London University vor über 700 Wissenschaftlern präsentiert.



Pionier in der Studie über die Auswirkungen der Musik am Anfang des Lebens, Institut Marquès hat festgestellt, dass Föten ab dem 16. Schwangerschaftswoche hören können, nur wenn die Außengeräusche direkt von die Vagina der Mutter kommen. Für die Entdeckung des fötalen Gehörs erstellte das Team unter der Leitung von Dr. Marisa López- Teijón den intravaginale Lautsprecher Babypod, bereits von Tausenden von Frauen verwendet. Diese Forschungen wurden an der Harvard Universität (USA) mit der Ig-Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. "Föten können kaum Außengeräusche hören. So kann man sagen, dass der Mythos mit dem Baby im Bauch zu reden ist bereits Geschichte", erklärte Doktor García- Faura, wissenschaftlicher Direktor des Instituts Marquès in seinem Vortrag am Imperial College.



Die Musik ist auch in den Labors des Instituts Marquès anwesend, sogar mit Live- Konzerten. Künstler aus der ganzen Welt, wie die Sängerin Sharon Corr haben für die Embryonen dieser Zentren gespielt. Alle Inkubatoren enthalten Musik im Inneren. Nach die Studien verbessert Musik 5% die Erfolgsquote bei IVF-Behandlungen. Die musikalischen Mikrovibrationen rühren das Kulturmedium auf, in denen die Embryonen sich entwickeln, erreichen eine gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe und beseitigen der Verunreinigungen.



Das Handy: Verpflichtung zur Transparenz



Das App Embryomobile, die von Institut Marquès entwickelt wurde, ermöglicht den Eltern von jedem beliebigen Ort in Ihrem Telefon eine Echtzeit-Follow-up und die Entwicklung ihrer Embryonen zu folgen. Dies baut Stress ab und fördert die Implantation.



Telemedizin ist die Medizin der Zukunft und ein weiteres Thema, das am Imperial College diskutiert wurde. Institut Marquès hat eine Technik entwickelt und patentiert, damit die Patienten ihrem Sperma überall selbst einfrieren lassen können, es in die Klinik schicken, ohne reisen zu müssen. Eine bequeme und praktische Lösung für Männer, die weg wohnen, Schwierigkeiten um zu reisen haben oder einfach ihre Privatsphäre bewahren möchten.



Visuelle Stimuliering und Spermaqualität



Die Forscher von Institut Marquès präsentierten auch die Ergebnisse seiner Studie, das sich auf die Qualität des Samens und die erotische visuelle Stimulation durch Virtual Reality bezieht, so wie Doktor Marisa López- Teijón, Direktorin des Zentrums, erklärt: "Der Grad der sexuellen Erregung während der Masturbation wirkt sich direkt auf die Qualität des Spermas aus. Die Menge, die Qualität, das Ejakulatvolumen und das Niveau des Orgasmus hängt von der Anregung ab. Je grösser ist die Intensität und die Zeit der vorherigen Anregung, desto vollständiger wird die Muster".



