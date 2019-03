Die Privatbank aus Liechtenstein will durch Übernahmen weiter wachsen. Längerfristig sei man auch an Zukäufen in neuen Geschäftsfeldern interessiert.

Die Liechtensteiner Privatbank LGT will ihre Marktanteile in der Vermögensverwaltung auch durch weitere Übernahmen ausbauen. "Zukäufe erfolgen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vor allem in den Märkten, in denen wir heute schon Plattformen haben", sagte Bankchef Prinz Max von und zu Liechtenstein am Montag auf der Bilanzpressekonferenz.

In der Vermögensverwaltung für Großkunden wie Versicherungen ...

