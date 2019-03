Wer in eine Genossenschaft eintritt, beteiligt sich an einem Unternehmen. Dafür erhalten Mitglieder z. B. vergünstigten Wohnraum, günstige Kredite oder Strom. Überschüsse werden an die Genossen ausgeschüttet. Die meisten Genossenschaften sind seriös, doch es gibt auch immer mehr schwarze Schafe. Betrüger missbrauchen vermehrt das gute Image von Genossenschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...