BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat mit Blick auf die Gespräche von Deutscher Bank und Commerzbank über eine mögliche Fusion eine Rolle der Politik dabei abgelehnt. "Es sind private Banken und sie treffen ihre Entscheidungen", sagte er auf Englisch beim "Global Solutions Summit" in Berlin. "Wie sie gehört haben, bereiten sie Entscheidungen vor und bereiten vor, die Lage zu untersuchen." Dies sei keine Sache der Regierung.

Scholz wies allerdings in Reaktion auf eine Frage zu dem Thema die Behauptung zurück, je weniger kleine Banken es gebe, umso größer sei die Gefahr, dass etwas schief laufe. "Ich glaube, es gibt eine Missperspektive in Ihrer Frage", erklärte er. "Sie denken an Deutschland, aber wir müssen auf die EU blicken." In Europa seien viele Dinge getan worden seit der Finanzkrise, um mit Schieflagen umzugehen, so der Bankenabwicklungsfonds.

March 18, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)

