Eine neue Woche startet an den internationalen Börsen. Für deutsche Anleger, die am DAX interessiert sind, dürfte die 12. Kalenderwoche interessant werden. Der DAX zeigt seit Jahresbeginn eine starke Performance und konnte neben neuen Jahreshochs auch um mehr als 10 Prozent zulegen. Rund 10,7 % um genau zu sein. Wird der DAX weiter steigen? Liegt das Kursziel nun bei 11.800 Punkten? Fangen wir am besten von vorne an.

Rückblick und allgemeine Konjunkturlage

Der DAX hat eine sehr gute ... (Thomas Schmied)

Den vollständigen Artikel lesen ...