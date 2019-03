Die Abwärtsbewegung des Greenback führt zu einem Anstieg des EUR/USD, so dass die Entfernung vom EZB induzierten Tief aus dem Bereich der 1,1180 bis zur 1,1360 ausgebaut werden konnte. EUR/USD schaut auf Daten, Risikotrends, FOMC Das Paar steigt am Montag die 2. Woche in Folge, da sich die Stimmung gegenüber den risikoreicheren Anlagen verbessert hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...