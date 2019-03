Die Gewerkschaft Verdi will aktiv gegen einen möglichen drastischen Arbeitsplatzabbau im Fall eines Zusammenschlusses von Deutscher Bank und Commerzbank eintreten. "Dass da einfach zugeguckt wird, davon kann niemand ernsthaft ausgehen", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Montag in Berlin. Es sei damit zu rechnen, dass bis zu 30 000 Arbeitsplätze dort "im Feuer stehen". Von daher zeichneten sich Konflikte mit der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung ab.

"Wir werden das sehr kritisch begleiten, und das auch mit unseren Möglichkeiten in den Aufsichtsgremien in der Deutschen Bank und der Commerzbank", ergänzte Bsirske. Die beiden größten Privatbanken Deutschlands hatten angekündigt, Gespräche über einen eventuellen Zusammenschluss aufzunehmen./bw/DP/nas

