Die NordLB hat Deutsche Bank von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 8 auf 7 Euro gesenkt. Analyst Michael Seufert hält eine rein kostengetriebene Fusion mit der Deutschen Bank für nicht zielführend. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der Bestätigung von Gesprächen zwischen beiden Geldinstituten. Der ohnehin notwendige Wandel zu einer "digitalen Bank" biete ein vergleichbares Effizienzpotenzial und stelle nicht sofort den Fortbestand von 25 000 bis 50 000 Arbeitsplätzen in Frage, so der Experte. Bei einer "traditionellen Fusion" drohe die jahrelange Beschäftigung mit sich selbst./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 13:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 13:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-03-18/15:03

ISIN: DE0005140008