Die DZ Bank hat die Salzgitter-Aktie angesichts ihres Wechsels vom Index der mittelgroßen Werte MDax in den Kleinwerte-Index SDax auf "Halten" mit einem fairen Wert von 26 Euro belassen. Die Analyse der Summe der Einzelteile des Stahlherstellers habe auf Basis unveränderter Gewinnschätzungen keine Änderungen am fairen Wert ergeben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele für 2019 sollten zudem mit der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am 22. März bestätigt werden./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 09:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 09:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-03-18/15:12

ISIN: DE0006202005