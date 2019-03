IRW-PRESS: Agrios Global Holdings Ltd.: Agrios Global Holdings Ltd. bestellt Michael Hammer zum strategischen Berater

Agrios Global Holdings Ltd. bestellt Michael Hammer zum strategischen Berater

Vancouver BC / 18. März 2019 / - Agrios Global Holdings Ltd. (CSE: AGRO) (OTCQB: AGGHF) (FWB: ØSA - WKN-A2N62K) (Agrios oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass Herr Michael Hammer zum strategischen Berater bestellt wurde. Herr Hammer wird in Zusammenarbeit mit Agrios mögliche strategische Partnerschaften sondieren, die dem Unternehmen bei seinem Expansionskurs in den vertikalen Märkten und bei der Diversifizierung in neuen Marktsegmenten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene helfen sollen.

Wichtige Karrierestationen

- Internationale Erfolge mit der Vermarktung von Innovationen und Marken wie PepsiCo, Starbucks, Ford und McDonalds

- Know-how in Venture- und Innovations-Scouting und strategischen Partnerschaften

- Erfolgreiches Joint Venture mit Starbucks und Unilever im Wert von über 1 Mrd. $

- Venture Capital Fund für PepsiCo im Wert von 25 Mio. $

- Strategische Planung für Markenbildung, Portfolioaufbau und Unternehmenswachstum

- Marketingstrategie über mehrere Vertriebskanäle und Produktkategorien

- Management und Zusammenarbeit mit Agenturen, einschließlich preisgekrönte Kampagnen (Cannes & EFFIE)

Michael Hammer ist CEO und Gründungspartner von Atomic Brand Lab. Internationale Top-Marken wie PepsiCo, Starbucks, Ford und McDonalds haben bei der Markenbildung, beim Aufbau ihres Portfolios und beim Unternehmenswachstum vom strategischen Planungs-Knowhow des Experten profitiert. Michael war maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher strategischer Partnerschaften beteiligt; zu seinen Erfolgen zählen unter anderem ein Joint Venture zwischen Starbucks und Unilever im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar sowie ein Venture Capital Fund für PepsiCo. im Wert von 25 Millionen Dollar.

Michael ist ein mehrfach ausgezeichneter Spezialist für Markeninnovation und Marketing, der für eine Reihe von international renommierten Marken revolutionäre Geschäftskonzepte und -strategien entwickelt hat. Seine überzeugenden Erfolge, die er als Berater von Startups und Markengründungen in puncto Marktexpansion verbuchen kann, haben unser Interesse geweckt, meint Chris Kennedy, CEO & President von Agrios. Wir glauben, dass sich Agrios dank den Erfahrungen und Kontakten im Marken- und Venture-Capital-Sektor, die Michael in das Unternehmen einbringt, einen klaren Wettbewerbsvorteil am Markt sichern kann.

Herr Hammer fügt hinzu: Aus meiner Sicht ist Agrios bereit, in einer Reihe vertikaler Märkte Fuß zu fassen; die Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Marktgröße wird dem Unternehmen dabei helfen, sich rascher in den bestehenden Märkten zu etablieren. Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit dem Team von Agrios die betrieblichen und strategischen Chancen, die sich sowohl im Markt für Konsumartikel als auch in anderen Marktsegmenten bieten, entsprechend zu sondieren.

Über Agrios Global Holdings Ltd.

Agrios Global Holdings ist ein auf Datenanalyse spezialisiertes Agrartechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das die neuesten Innovationen beim Indoor-Anbau weiterentwickelt. Das Unternehmen besitzt, verpachtet und verwaltet Immobilien und Equipment für eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft und bietet Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung sämtlicher Aspekte des Aeroponikanbaus in der Cannabisbranche an. Agrios sucht aktiv nach neuen Möglichkeiten, um sein Portfolio an Pächtern und Infrastrukturaktiva in strategisch lizenzierten Rechtsprechungen zu erweitern. Agrios mit Sitz in Vancouver (British Columbia) wird von einem renommierten Team an erfahrenen Branchen- und Kapitalmarktexperten geleitet, die sich dem Wachstum des Unternehmens verschrieben haben.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Ute Koessler

T: 604-336-2444

contact@agriosglobal.com

oder

Agrios Global Holdings Ltd.

investor@agriosglobal.com

Bettina Filippone

T: 514.939.3989

bfilippone@renmarkfinancial.com

Diese Pressemitteilung wurde von der Unternehmensführung von Agrios erstellt, welche auch die volle Verantwortung für den Inhalt übernimmt. Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit dieser Meldung. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die sich auf spezifische Faktoren beziehen, wie sie hier bzw. anderweitig in den von Agrios bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde regelmäßig eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Die in dieser Pressemeldung verwendeten Begriffe wie z.B. werden, könnten, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, möglicherweise, potenziell, glauben, sollte und ähnliche Ausdrücke sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen könnten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Unternehmensstrategie und der Fähigkeit von Agrios, diese Strategie umzusetzen; zukünftiger Entwicklungen in Bezug auf die Expansion von Agrios auf unterschiedliche Märkte, einschließlich zahlreicher US-Bundesstaaten und Asien; der erwarteten Kosten für Hanffasern; der beabsichtigten Entwicklung und des Verkaufs von Hanfprodukten; der Marktnachfrage nach Hanfprodukten; sowie des Geschäfts und der Betriebe von Agrios in der Provinz Yunnan beinhalten.

Agrios hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dazu zählen unter anderem auch folgende Faktoren: Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen; Veranlagung in Zielfirmen oder -projekte, die noch über keine bzw. eine nur kurze Firmenchronik verfügen und sich Geschäftsaktivitäten widmen, die derzeit nach den US-Bundesgesetzen als illegal gelten; Gesetzesänderungen; eine relativ kurze Betriebshistorie; Abhängigkeit von Führungskräften; zusätzlicher Finanzbedarf; Wettbewerb; Markthindernisse und staatliche Übernahmen wegen mangelnder Konsistenz der öffentlichen Meinung und Wahrnehmung in Bezug auf Marihuana für medizinische Zwecke bzw. Genussmittelzwecke; sowie Änderungen auf regulatorischer oder politischer Ebene.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen oder dass sich die Erwartungen oder Schätzungen der Unternehmensführung in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich erfüllen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten könnten sich die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Agrios hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Agrios übernimmt keinerlei Haftung für Informationen, die von anderen hier erwähnten Unternehmen veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46211

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46211&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00856 K1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA00856K1003

AXC0221 2019-03-18/15:47